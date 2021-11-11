Мультимедийное пространство РДШ открылось в "Артеке"

АРТЕК /Республика Крым/, 11 ноября. /ТАСС/. Кабинеты Российского движения школьников (РДШ) открылись в четверг в школе Международного детского центра "Артек" и еще 11 учебных заведениях страны, передает корреспондент ТАСС.

"Международный детский центр "Артек" и Российское движение школьников - партнеры и друзья. У нас много общего: мы умеем объединять, расширять горизонты. Школа "Артека" - пространство, где учиться можно интересно и с удовольствием, используя не только учебники. И я рад, что здесь появилось интересное пространство - класс РДШ. Уверен, это еще одна отличная возможность для детей нашей страны, которая поможет школьникам двигаться к успеху в разных видах деятельности", - сказал ТАСС директор "Артека" Константин Федоренко.

В пресс-службе РДШ агентству уточнили, что в четверг классы были открыты в "Артеке" и еще 11 школах страны. В детском центре вместе с ребятами в открытии класса участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. С помощью отечественной системы видеосвязи "Сферум" в церемонии также участвовали школьники и педагоги Мордовии, Карелии, Курска, Красноярска, Ставрополья и Мурманской области.

На территории Артековской школы, в открытом пространстве РДШ, художник, участник международных фестивалей уличного искусства из Санкт-Петербурга под псевдонимом Fi2k создал дизайнерское арт-пространство совместно с активистами Российского движения школьников. Героями работы стали такие выдающиеся личности российской истории и истории полуострова Крым, как Менделеев, Айвазовский, Чехов, Яшин и Курчатов.