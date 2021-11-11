На ВДНХ проведут тематические мероприятия к 33-летию запуска корабля "Буран"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Центр "Космонавтики и авиации" на ВДНХ в Москве 14 ноября проведет тематические мероприятия, посвященные 33-летию с момента запуска орбитального корабля "Буран". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ в четверг.

"15 ноября исполняется 33 года с момента запуска орбитального корабля "Буран". ВДНХ приглашает всех желающих на экскурсии и тематическую лекцию, посвященные легендарному полету. Они состоятся накануне - в воскресенье, 14 ноября, в Центре "Космонавтика и авиация". Продолжить знакомство с ракетопланом гости смогут, посетив макет "Бурана", установленный на ВДНХ", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Так, например, 14 ноября на экскурсиях в центре "Космонавтика и авиация" гостей познакомят со сложным и интересным процессом подготовки к старту космических кораблей. Экскурсоводы расскажут, как космонавты проводят время на космической станции перед возвращением и как экипаж встречают на Земле. Мероприятия пройдут в 13:00, 15:00 и 17:00. "А в 18:00 пройдет тематическая лекция, на которой расскажут об устройстве космической системы "Энергия" - "Буран" и полете ракетоплана "Буран". Экскурсии и лекция бесплатные, необходима предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Кроме того, в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках" будет организована прямая трансляция лекции.

Также на ВДНХ находится макет самого "Бурана", на борту которого можно продолжить знакомство с историей ракетоплана. Интерактивный музей расположен рядом с павильоном № 20.

При посещении центров "Космонавтика и авиация" и комплекса "Буран" необходимо будет предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и без сопровождения. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах - масочный режим.