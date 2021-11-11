ЦУР в Чечне запустил три чат-бота обратной связи для ответов на вопросы и жалобы

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) Чеченской Республики запустил три чат-бота, которые смогут ответить гражданам на вопросы в сфере туризма, касательно вакцинации и на общие темы. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра Адлан Эбиев .

"С начала года количество обращений, поступивших через мониторинговую систему "Инцидент менеджмент" и платформу "Госуслуги. Решаем вместе", составляет 9 661. Топ тем по обращениям: ЖКХ, дороги, благоустройство, социальное обслуживание и защита, в большей степени обращений по линии здравоохранения. Мы создали и актуальные чат-боты по вакцинации, туризму и по общим вопросам", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, аналитики центра также мониторят все открытые источники в сети интернет, в том числе официальные страницы главы региона Рамзана Кадырова.

"Основная масса вопросов поступает именно на страницы Рамзана Кадырова, но они бывают сложные: чтобы купили жилье, помогли финансово. Такие вопросы мы отправляем в управление по работе с обращениями граждан администрации главы и правительства, они уже дают официальные ответы на эти обращения", - рассказал Эбиев.

Эбиев добавил, что за год работы чеченский ЦУР помог братьям - инвалидам в приобретении аккумуляторов для колясок, решил вопрос с ремонтом водяной скважины для жителей села Новые Атаги, содействовал тому, чтобы на 10 дней раньше срока открыли отопительный сезон, исполнил мечту юного грозненца в приобретении беговой дорожки, а также посодействовал установке светофоров.

Центр управления регионом (ЦУР) Чеченской Республики заработал в 2020 году. Во всех районах региона создано 17 муниципальных центров управления на базе администраций.