В Волгоградской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 70%

ВОЛГОГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Прививки от коронавирусной инфекции сделали 1,15 млн жителей Волгоградской области, что составляет 70% от плана. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации региона.

"1,15 млн жителей Волгоградской области сделали прививки от новой коронавирусной инфекции: на сегодняшний день план по иммунизации населения выполнен на 70%", - говорится в сообщении.

Две недели назад, по данным пресс-службы, план по вакцинации был выполнен на 60%.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области остается сложной. На территории региона развернуты 63 прививочных пункта. Медицинские работники с 1 ноября будут получать стимулирующие выплаты в размере до 200 рублей за одного вакцинированного. По состоянию на четверг, в Волгоградской области за время пандемии зарегистрировано 109 046 случаев заболевания, 3 898 летальных исходов, выписаны 94 656 человек.