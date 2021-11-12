Корея в кубе: как погрузиться в трехмерное культурное пространство

12 ноября (пятница) в 17:00 состоится торжественная церемония открытия Культурного центра посольства Республики Корея в новом месте на Арбате. Она пройдет при участии чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, деятелей культуры и искусств и представителей СМИ.
В этот же день в Культурном центре стартует масштабная выставка, которая включает в себя ряд перформансов на стыке искусства и современных технологий. Музыкальные шоу, нашумевшие кинопремьеры последних лет, культовые анимационные ленты, визуализация культурного наследия Национального музея Кореи - все это будет представлено в виде цифровых иммерсивных инсталляций, которые позволят посетителям изнутри взглянуть на важнейшие культурные явления в Корее последних лет. Выставка под общим названием "Корея в трехмерном воображении" (Korea Cubically Imagined) продлится до 3 декабря.
K-Culture (Korean Culture) - феномен последнего десятилетия, увлечение корейской культурой в разных уголках мира. Все началось с увлечения К-pop (корейский поп), когда весь мир начал слушать корейских исполнителей, танцевать под Gangnam Style, а вместе с этим - смотреть корейские сериалы, болеть за английский клуб "Тоттенхэм" с его полузащитником Сон Хын Мином, следить за карьерой Дженни Ким в качестве амбассадора бренда Chanel и, наконец, рукоплескать безоговорочному мировому успеху картины "Паразиты" (18+) режиссера Пон Чжун Хо.
В этом разрезе название выставки Korea Cubically Imagined становится более понятным: организаторы задались целью сформировать у зрителей максимально полное, трехмерное представление о том, что за явление представляет собой современная корейская культура, почему важно и интересно "вскрыть" этот куб и в каких точках сходятся ребра геометрической фигуры. Очевидно одно: это замкнутый многогранник, в котором музыка, кино, уличные мультимедийные инсталляции и даже VR-симуляторы оказываются смежными культурными пространствами.
BTS: К-pop, без которого нам не жить
В 2020 году группа BTS стала самым продаваемым в мире исполнителем. Образованный в 2013-м южнокорейский бой-бэнд установил за свою не очень долгую карьеру столько рекордов, что хватило бы на несколько музыкальных коллективов. BTS стала первой корейской (и вообще азиатской) группой, возглавившей рейтинг IFPI, а также первым победителем этого рейтинга, выступающим в основном не на английском языке. Первой К-pop группой, занявшей высшую строчку в чарте Billboard Hot 100. Продала больше 20 млн копий своих альбомов.
BTS сравнивали с молодыми The Beatles, посвящали отдельный курс изучению их влияния на современную музыкальную культуру в университете Беркли (Калифорния) и слушали выступление членов группы с трибуны ООН. Сегодня фанаты поп-коллектива исправно переводят тексты песен BTS, видеоконтент и посты ее участников в соцсетях, чтобы не говорящие на корейском языке поклонники - ARMY - могли оставаться на одной волне с членами группы. А музыкальные журналисты называют BTS одной из величайших поп-групп всех времен и продолжают препарировать алгоритм ее успеха.
Что можно будет увидеть на выставке? Онлайн-концерт BTS - Map of The Soul ON:E. С помощью иммерсивных технологий будет воссоздано виртуальное сценическое пространство, которое зрители могли видеть вживую во время исполнения композиций Dope и DNA.
Еще одним ракурсом, с которого посетители смогут взглянуть на феномен популярности BTS и появление армии ее поклонников, станет инсталляция Beyond the Scene авторства Кан Иён, доктора искусств и приглашенного профессора Королевского колледжа искусств (Великобритания). В рамках глобального проекта - Connect, BTS - Кан Иён исследует, как именно сформировался нынешний облик BTS, анализирует социальные изменения, которые выходят за рамки феномена поп-культуры, демонстрирует, как BTS и ARMY пересекают существующие границы и несут миру послание о кооперации, преодолении текущего кризиса и создании стабильного мира.
Таких "Паразитов" вы еще не видели!
В 2019-м картина режиссера Пон Чжун Хо взорвала мировой кинорынок: на фестивале в Каннах, главном европейском смотре, лента получила высшую награду, "Золотую пальмовую ветвь", и это был первый подобный приз в истории южнокорейского кинематографа.
Чуть позже фильм заработал четыре статуэтки "Оскар": "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке". И это не считая множества других призов: Премию гильдии киноактеров США, BAFTA, "Сезар", "Золотой глобус" - всего не перечислить. Фильм собрал в прокате свыше 250 млн долларов при бюджете в 11,4 млн.
Профессор Британского Колумбийского университета Дон Бейкер, объясняя невероятный успех картины, которая гармонично вписалась в глобальный тренд K-Culture, отмечал, что феномен "корейской культурной волны" состоит, среди прочего, в том, что она повествует "об универсальных вещах". В "Паразитах", например, - это разрыв между бедными и богатыми. Это то, с чем люди за пределами Кореи могут себя отождествить. Просто и понятно.
Что можно будет увидеть на выставке? Укороченную VR-версию фильма "Паразиты" от режиссера Брайна Ку из EVR Studio (автора спецэффектов фильмов "Властелин колец: Возвращение короля" (2003) и "Золотой компас" (2007)). Говоря простым языком, это еще одна попытка осмысления картинного пространства "Паразитов", на сей раз - от первого лица. Благодаря технологиям виртуальной реальности посетители выставки смогут очутиться "внутри" роскошного дома семьи Пак и в полуподвальной квартире семьи Ким. Инсталляция не только воссоздаст виртуальное пространство фильма, но и позволит тем самым проникнуть в его скрытые метафоры, выйти за рамки времени и пространства при помощи сюрреалистического визуального языка.
Еще одним VR-приключением в кинематографической секции выставки станет погружение во вселенную мультфильма "Дом с привидениями Шинби". Популярная анимационная лента также синтезируется с современными технологиями в рамках Korea Cubically Imagined. Зрители смогут напрямую взаимодействовать с героями мультфильма благодаря воссозданному графическими дизайнерами студии dot.mill виртуальному пространству дома с привидениями.
Корейские сериалы, или Жизнь до "Игры в кальмара"
Поклонники K-Culture стойко ассоциируют понятие драмы с корейскими сериалами, которые по популярности могут конкурировать лишь с корейскими поп-исполнителями. В самой Азии южнокорейские сериалы начали набирать популярность с начала 2000-х годов, но очень быстро завоевали мировой рынок благодаря стримингу. За пять лет, с 2014-го по 2019-й, экспортная выручка сериалов из Южной Кореи выросла вдвое, с 5 до 10 млрд долларов. И первое, что приходит на ум сегодня, это, конечно, оглушительная премьера 2021 года "Игра в кальмара" (18+): шоу южнокорейского режиссера Хван Дон Хёка официально стало самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса Netflix. Но не "кальмаром" единым жив рынок корейской драмы.
Что можно будет увидеть на выставке? Умопомрачительную вселенную сериала "Отель „Дель Луна“". Это южнокорейское шоу рассказывает историю управляющего таинственным отелем "Дель Луна", в котором души умерших ожидают отправки на тот свет. Отчасти сюжет вновь рифмуется с социальной повесткой "Игры в кальмара" и "Паразитов", ведь кто-то попадает в загробную жизнь на дорогих лимузинах, кто-то - рейсовым автобусом, но эта деталь лишь добавляет интереса перспективе погружения в мир шоу при помощи современных иммерсивных технологий. За выставочные спецэффекты отвечает Studio Dragon.
Внимание, сейчас накатит волна
Летом 2020 года на площади COEX K-Pop Square в юго-восточной части Сеула появилась необычная инсталляция Public Media Art #1 Wave, реализованная агентством d'strict. Местом для ее реализации была выбрана крупнейшая рекламная площадка Южной Кореи - фасад конгрессно-выставочного центра COEX, где размещен гигантский изогнутый экран размером 80×20 метров.
Инсталляция представляла собой анаморфическую иллюзию, позволяющую при просмотре под определенным углом увидеть на плоской поверхности трехмерное изображение бушующего океана, будто бы запертого внутри стеклянного куба. Public Media Art #1 Wave была доступна зрителям в течение одной минуты раз в полчаса, но и этого времени хватало, чтобы дух захватило от увиденного.
Что можно будет увидеть на выставке? Океан! Да-да, та самая инсталляция едет в Москву. И не только она. Помимо эха приближающейся волны, которая яростно стремится поглотить все вокруг, но каждый раз оказывается в ловушке анаморфической иллюзии, зрители смогут увидеть игру бесконечной смены лепестков цветов в инсталляции Flower, а также зарождение жизни и удивительных животных в тропическом лесу инсталляции Jungle. Сочетание цифровых технологий и зеркал создаст бесконечное пространство, заполненное цветами, жизнью, стихией. Авторы проекта, d’strict, разрабатывают инновационные решения, которые буквально меняют пространство. Медиахудожники d'strict создают контент на основе анимированного графического дизайна, элементов системной интеграции, пространственного дизайна, разработки и эксплуатации собственного ПО.
Программа выставки, безусловно, не исчерпывается перечисленными секциями. Посетители смогут максимально полно погрузиться во все аспекты K-Culture: от K-beauty, диктующей тренды в области красоты и ухода за собой, до культуры потребления, основанной на технологии распознавания и анализа лиц. Во избежание распространения коронавирусной инфекции посещение выставки ограничено 40 людьми в час (один сеанс) и доступно бесплатно только по предварительной регистрации на официальном сайте.