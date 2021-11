Корея в кубе: как погрузиться в трехмерное культурное пространство

12 ноября (пятница) в 17:00 состоится торжественная церемония открытия Культурного центра посольства Республики Корея в новом месте на Арбате. Она пройдет при участии чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, деятелей культуры и искусств и представителей СМИ.

В этот же день в Культурном центре стартует масштабная выставка, которая включает в себя ряд перформансов на стыке искусства и современных технологий. Музыкальные шоу, нашумевшие кинопремьеры последних лет, культовые анимационные ленты, визуализация культурного наследия Национального музея Кореи - все это будет представлено в виде цифровых иммерсивных инсталляций, которые позволят посетителям изнутри взглянуть на важнейшие культурные явления в Корее последних лет. Выставка под общим названием "Корея в трехмерном воображении" (Korea Cubically Imagined) продлится до 3 декабря.

K-Culture (Korean Culture) - феномен последнего десятилетия, увлечение корейской культурой в разных уголках мира. Все началось с увлечения К-pop (корейский поп), когда весь мир начал слушать корейских исполнителей, танцевать под Gangnam Style, а вместе с этим - смотреть корейские сериалы, болеть за английский клуб "Тоттенхэм" с его полузащитником Сон Хын Мином, следить за карьерой Дженни Ким в качестве амбассадора бренда Chanel и, наконец, рукоплескать безоговорочному мировому успеху картины "Паразиты" (18+) режиссера Пон Чжун Хо.

В этом разрезе название выставки Korea Cubically Imagined становится более понятным: организаторы задались целью сформировать у зрителей максимально полное, трехмерное представление о том, что за явление представляет собой современная корейская культура, почему важно и интересно "вскрыть" этот куб и в каких точках сходятся ребра геометрической фигуры. Очевидно одно: это замкнутый многогранник, в котором музыка, кино, уличные мультимедийные инсталляции и даже VR-симуляторы оказываются смежными культурными пространствами.

BTS: К-pop, без которого нам не жить

В 2020 году группа BTS стала самым продаваемым в мире исполнителем. Образованный в 2013-м южнокорейский бой-бэнд установил за свою не очень долгую карьеру столько рекордов, что хватило бы на несколько музыкальных коллективов. BTS стала первой корейской (и вообще азиатской) группой, возглавившей рейтинг IFPI, а также первым победителем этого рейтинга, выступающим в основном не на английском языке. Первой К-pop группой, занявшей высшую строчку в чарте Billboard Hot 100. Продала больше 20 млн копий своих альбомов.

BTS сравнивали с молодыми The Beatles, посвящали отдельный курс изучению их влияния на современную музыкальную культуру в университете Беркли (Калифорния) и слушали выступление членов группы с трибуны ООН. Сегодня фанаты поп-коллектива исправно переводят тексты песен BTS, видеоконтент и посты ее участников в соцсетях, чтобы не говорящие на корейском языке поклонники - ARMY - могли оставаться на одной волне с членами группы. А музыкальные журналисты называют BTS одной из величайших поп-групп всех времен и продолжают препарировать алгоритм ее успеха.

Что можно будет увидеть на выставке? Онлайн-концерт BTS - Map of The Soul ON:E. С помощью иммерсивных технологий будет воссоздано виртуальное сценическое пространство, которое зрители могли видеть вживую во время исполнения композиций Dope и DNA.

Еще одним ракурсом, с которого посетители смогут взглянуть на феномен популярности BTS и появление армии ее поклонников, станет инсталляция Beyond the Scene авторства Кан Иён, доктора искусств и приглашенного профессора Королевского колледжа искусств (Великобритания). В рамках глобального проекта - Connect, BTS - Кан Иён исследует, как именно сформировался нынешний облик BTS, анализирует социальные изменения, которые выходят за рамки феномена поп-культуры, демонстрирует, как BTS и ARMY пересекают существующие границы и несут миру послание о кооперации, преодолении текущего кризиса и создании стабильного мира.