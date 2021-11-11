Инфекционный коечный фонд увеличат на 6% на Ставрополье в ближайшие дни

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 300 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом дополнительно развернут на Ставрополье до 16 ноября, сообщила журналистам в четверг замминистра здравоохранения региона Наталия Звягинцева. Увеличение коечного фонда по отношению к существующему уровню составит 6%.

"В настоящее время у нас развернуто 5 157 коек в 43 медицинских организациях круглосуточного пребывания. Свободный коечный фонд составляет 12,5%. В период с 12 ноября до 16 ноября у нас начнут действовать в полную мощность еще 312 коек", - сказала она.

По данным краевого управления по информационной политике, дополнительные койки будут развернуты в больнице №3 города Ставрополя, краевом реабилитационном центре и краевой больнице скорой медицинской помощи. Рассматриваются варианты размещения специализированного коечного фонда на коммерческих объектах.

"Предел существует и по кадровому ресурсу, и по коечному фонду. По поручению губернатора Владимира Владимирова продолжаем разрабатывать схемы развертывания дополнительного коечного фонда. [На коммерческие объекты] выезжали группы специалистов, представители краевого Минстроя, привлекаем эпидемиологов, серьезные требования предъявляются к помещениям. Переговоры ведутся", - отметила Звягинцева.

В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 103 080 случаев коронавируса, выздоровели 79 162 пациента. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 4 467 пациентов. Лечение в стационаре получают 4 512 человек, из них в тяжелом состоянии 436 пациентов.