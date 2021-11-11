Новую зарядку для электробусов начнут тестировать в Москве с 13 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Электробусы на одном из маршрутов в Москве начнут заряжать по технологии "обратного пантографа", сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 13 ноября на 791-м маршруте вместе с институтом НАМИ мы начнем тестировать новую зарядку для электробусов. Технология "обратный пантограф", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

Он пояснил, что сейчас электробус заряжается следующим образом: машина подъезжает к станции, из крыши поднимается пантограф, присоединяется к зарядке, и батарея электробуса получает энергию.

"Пантограф на крыше электробуса весит много, поэтому наши инженеры вместе с НАМИ предложили поменять систему - разместить устройство на мачте зарядной станции. На крыше электробуса находятся контактные рельсы. Решение поменять местами два зарядных устройства позволит облегчить электробус и увеличить запас хода. А еще уменьшить цену транспорта, ведь для 5-6 машин нужен всего один пантограф", - отметил заммэра.

По его словам, одобренная НАМИ технология позволит заряжать и любые виды электротранспорта, которые можно будет использовать для города. "Мэр Москвы поручил крайне внимательно протестировать разработку. Потом примем решение, внедрять ли технологию на постоянной основе", - заключил Ликсутов.