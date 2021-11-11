В Северной Осетии до конца года переселят из аварийного жилья более 100 семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 100 семей переселят из ветхого и аварийного жилья в Северной Осетии до конца года. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела содействия реформированию ЖКХ и жилищной политики Батраз Надгериев.

"В настоящее время уже готов к сдаче в эксплуатацию дом в городе Беслан, туда планируется переселить 48 семей, во Владикавказе по улице Хадарцева - 66 семей. Переселение ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он входит в нацпроект "Жилье и городская среда", - сказал Надгериев.

В целом планируется досрочно завершить в 2023 году переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В программу внесены 43 аварийных дома. Общая площадь, включенная в нее с 2019 года, составляет более 20 тысяч квадратных метров. Планируется расселить 446 семей - это 1 187 человек.

Президентом России была поставлена задача - приступить к расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года в регионах, завершивших реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На эти цели будет направлено 45 млрд. рублей. В настоящее время в Российской Федерации в таких домах проживают порядка 600 тыс. граждан.