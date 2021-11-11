До 9,5 тыс. человек вакцинируется от коронавируса в Белгородской области в сутки

ТАСС, 11 ноября. Количество жителей Белгородской области, вакцинирующихся от коронавируса, в среднем увеличилось в четыре раза - до 9,5 тыс. человек в сутки, сообщил в четверг оперштаб региона.

"Прививочная кампания идет стремительными темпами: только за последние сутки второй компонент вакцины поставили 3 504 жителя региона. Много и тех, кто за последний день сделал первую прививку - 5 935 человек. В пунктах вакцинации во всех муниципалитетах наблюдается ажиотаж", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, месяц назад в Белгородской области число вакцинированных от ковида жителей региона варьировалось от 1 до 2,5 тыс. человек в сутки. Как отметили в департаменте здравоохранения региона, проблему очередей, которые отмечаются в пунктах вакцинации после расширения перечня объектов, при посещении которых требуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации, планируется решить за счет привлечения дополнительного медперсонала. Всего первый компонент вакцины получили около 880 тыс. жителей области, завершили вакцинацию свыше 849 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета достиг почти 61%.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 279 случаев коронавируса, выздоровели 56 508 человек, отмечено 1 363 смертельных случая. С 8 ноября власти региона запретили детям до 18 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.