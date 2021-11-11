{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Гинцбург назвал введение QR-кодов в транспорте эффективной мерой в борьбе с пандемией

Такая мера сможет подавить циркуляцию дельта-штамма и позволит не допустить распространение новых, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург поддержал идею ввода QR-кодов в общественных местах и в транспорте, сообщает в четверг РБК.

На эту тему
Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами. Это правда?
Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами.

"Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", - сказал он изданию.

Гинцбург отметил, что такая мера положительно скажется на подавлении циркуляции существующего дельта-штамма коронавируса и позволит не допустить распространение новых. Он также указал на необходимость бороться с сайтами по продаже поддельных сертификатов о вакцинации как с помощью блокировки, так и введением административной или уголовной ответственности в отношении создателей сайта.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что сейчас совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
Пандемия COVID-19
Более 600 кислородных концентраторов закупят для больниц Белгородской области
Треть поставок уже осуществили в больницы региона
Читать полностью