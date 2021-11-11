Гинцбург назвал введение QR-кодов в транспорте эффективной мерой в борьбе с пандемией

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург поддержал идею ввода QR-кодов в общественных местах и в транспорте, сообщает в четверг РБК .

"Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", - сказал он изданию.

Гинцбург отметил, что такая мера положительно скажется на подавлении циркуляции существующего дельта-штамма коронавируса и позволит не допустить распространение новых. Он также указал на необходимость бороться с сайтами по продаже поддельных сертификатов о вакцинации как с помощью блокировки, так и введением административной или уголовной ответственности в отношении создателей сайта.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что сейчас совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.