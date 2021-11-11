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Более 100 тыс. человек принимают участие в Марше независимости в Варшаве

Участники маршируют с бело-красными национальными флагами и другой патриотической символикой

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Традиционное шествие, которое ежегодно проводится в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, проходит в четверг в центре города с участием по меньшей мере 100 тыс. человек. Такую цифру озвучили организаторы этого мероприятия.

Участники Марша независимости, организуемого национал-патриотическими и ультраправыми организациями, днем полностью заняли центральный круговой перекресток и прилегающие улицы. Сформировав широкую колонну, они пошли к мосту Понятовского, чтобы перейти по нему через реку Висла к Национальному стадиону.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, большинство участников маршируют с бело-красными национальными флагами и другой патриотической символикой. В этом году шествие проходит под общим названием "Независимость не продается". "Бело-красные - непобежденные", "Идет марш независимости", "Бог, честь и отечество" - скандируют участники акции.

Кроме того, участники шествия сожгли флаг Германии. Видеозапись была опубликована в Twitter. В толпе вокруг были в том числе дети.

По информации Польского агентства печати, никаких серьезных инцидентов пока не зафиксировано. Безопасность обеспечивают как организаторы марша, так и усиленные патрули полиции и военной жандармерии.

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Польша
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