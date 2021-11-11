Более 40% жителей Хабаровского края вакцинировались от COVID-19

"У нас 43% вакцинированных. Мы нарастили буквально за десять дней на 12%", - сказал он на встрече в верхней палате парламента с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число вакцинированных жителей Хабаровского края выросло за десять дней на 12% и составляет в настоящее время 43%. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Дегтярев.

Дегтярев добавил, что приходится принимать жесткие меры в борьбе с COVID-19, и рассказал, что в регионе полностью закрыты тортовые центры. "После того, как мы их откроем, с 13 ноября, мы вводим QR-коды. Плюс, все учреждения культуры, спорта, междугороднее сообщение - везде QR-коды", - сказал он.

Губернатор также сообщил, что для удобства хабаровчан власти региона вводят мобильные бригады. По его словам, сейчас в Хабаровском крае действуют 225 таких бригад и еще 45 пунктов мобильной вакцинации. При этом, отметил Дегтяре, вакцины в регионе достаточно.

Матвиенко ответила, что 43% вакцинированных – это немного, и призвала всячески поддерживать активное движение в сторону вакцинации - убеждать население, вести разъяснительную работу. "Я надеюсь, что сейчас уже граждане более осознанно подходят к этому, видя четвертую волну ковида и все опасности, которые она собой несет. Надо этот настрой поддерживать дальше и создавать условия, чтобы людям было удобно вакцинироваться", - сказала председатель Совфеда.

Проблемы региона

В ходе встречи Валентина Матвиенко отметила, что Хабаровский край является одним из перспективных регионов, в котором вместе с тем накопилось достаточно много проблем. "Понимаю, что проблем в крае очень много, и, конечно, многие из них требуют участия федерального центра, поэтому мы, как палата регионов, готовы оказывать содействие, помощь и поддержку. Ставьте любые вопросы, будем подключаться", - пообещала она.

Председатель Совфеда подчеркнула важность поддержки общества и призвала губернатора учитывать пожелания жителей Хабаровского края при дальнейших шагах.

Всего в регионе привито от коронавирусной инфекции около 410,9 тыс. жителей.

