В Липецкой области создадут несколько этнографических музеев и экотроп для туристов

ЛИПЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Несколько этнографических музеев и экологических троп для туристов создадут в Чаплыгинском районе Липецкой области, недалеко от усадьбы русского путешественника Семенова-Тянь-Шанского. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги совещания по подготовке к празднованию 195-летия со дня рождения великого русского географа и энциклопедиста.

"Усадьба находится в селе Урусово Чаплыгинского района и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, это место историческое и живописное, оно должно стать точкой притяжения туристов", - сказал Артамонов. По его словам, необходимо сделать так, чтобы туристы приезжали на экскурсии не только в музей и усадьбу, но и посещали соседние территории, для чего необходимо развивать инфраструктуру.

В частности, предполагается благоустройство близлежащей деревни Рязанка и создание в ней и округе нескольких этнографических музеев. "Также речь идет о создании "Парка ландшафтных впечатлений", организации экологических троп и разнообразных туристических маршрутов, а также реализации инфраструктурных проектов по строительству дорог, объектов питания, размещения и торговли", - отметил глава администрации.

В настоящее время поток туристов составляет около 6 тыс. человек в год. Власти намерены увеличить этот показатель: отремонтировать четырехкилометровую дорогу, ведущую от федеральной трассы, провести отопление в помещения усадьбы, чтобы принимать посетителей в зимнее время, а также реставрировать бывшую столовую.