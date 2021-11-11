В Москву прилетели на зимовку первые перелетные птицы

МОСКВА, 11 ноября./ТАСС/. Первые перелетные птицы начали прилетать на зимовку в Москву. В некоторых районах города уже можно встретить чечеток, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"С наступлением осенних холодов многие перелетные птицы улетают из Москвы в теплые страны. Некоторые виды птиц встречаются в столице круглый год. А есть такие, которые прилетают в Москву именно в зимний период. Это птицы, обитающие в северных регионах нашей страны", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что обычно в конце осени - начале зимы в московских парках можно встретить обыкновенных чечеток и серых сорокопутов, зимняков, пуночек и клестов.

"Кстати, чечеток в этом году в московском регионе уже отмечали. В середине зимы должны появиться свиристели. Птицы в Москву летят из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик). Место жительства они меняют, когда природные запасы корма на привычных территориях заканчиваются", - рассказал собеседник агентства.

По данным ведомства, зимой в столице иногда встречают длиннохвостую неясыть, в последние годы она стала появляться здесь чаще. Вероятнее всего, ее привлекает обилие мышевидных грызунов на природных территориях столицы.

"А вот снегири летом часто не улетают из Московского региона. В холодный период года, как и многие зимующие птицы они просто перебираются ближе к городам, где им легче раздобыть пропитание, поэтому их чаще видят именно в холода. Часть снегирей прилетают сюда из более северных регионов", - добавили в пресс-службе.

Помощь птицам

В пресс-службе добавили, что подкармливать птиц зимой для многих москвичей - давняя традиция. Однако следует помнить, что большинство зимующих пернатых с легкостью сами находят корм. Реальная необходимость в подкормке бывает довольно редко, а необоснованная ни к чему хорошему не приводит.

"Это притупляет природные инстинкты диких птиц и ставит их в зависимость от человека. Они отвыкают искать корм самостоятельно. Пернатые и вовсе могут отказаться от естественной пищи или начнут потреблять ее меньше. В дикой природе их еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который обычно предлагают люди. Чрезмерное употребление такого корма негативно отражается на здоровье птиц", - рассказал собеседник агентства.

Для того, чтобы это действительно приносило пользу, подкармливать птиц нужно только в случаях, если установилась низкая температура воздуха, появился постоянный снежный покров или образовалась наледь после перепада температур.