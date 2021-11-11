СМИ: Кнессет утвердил допуск в Израиль тургрупп с одобренными ВОЗ вакцинами без бустера

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Комиссия Кнессета (парламента Израиля) по законодательству утвердила в четверг решение израильского кабмина о допуске в страну организованных групп туристов из стран с низким и умеренным уровнями распространения коронавируса, привитых двумя дозами одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин, даже если они были вакцинированы более полугода назад. Об этом сообщает газета Times of Israel , отмечая, что теперь постановление считается вступившим в силу.

Как сообщили в совместном заявлении министерства туризма и здравоохранении Израиля, до прибытия в страну организованной тургруппы, которая "должна насчитывать от пяти до 40 туристов", "должно быть получено разрешение на въезд от Минтуризма". "Группа будет путешествовать [по Израилю] с ограничениями передвижения в местах с повышенным риском заражения", кроме того "в течение первых семи дней пребывания туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение предыдущих 72 часов", указывается в документе. Кабмин Израиля утвердил это постановление 9 ноября.

1 ноября Израиль впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных не более шести месяцев назад одобренными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. Иностранцы, подходящие под эти условия, должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион и находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.

Согласно опубликованным Минздравом Израиля правилам, с 15 ноября в страну будут допускаться иностранцы, привитые двумя дозами вакцины "Спутник V" не менее 14 дней назад и не больше шести месяцев на момент завершения поездки с момента второй инъекции, а также вакцинированные бустерной дозой "Спутника V", для которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации, но не более шести месяцев после прививки на момент завершения поездки.

Иностранцы, привитые "Спутником V", должны будут получить положительный результат теста на антитела в Израиле. Туристы будут обязаны пройти ПЦР-тест не ранее 72 часов до вылета, еще один ПЦР-тест должен быть сделан в аэропорту Бен-Гурион вместе с серологическим исследованием, указали в Минздраве. До получения положительного результата серологического исследования и отрицательного ПЦР-теста вакцинированные "Спутником V" иностранцы должны будут находиться в изоляции.

С марта 2020 года Израиль был фактически закрыт для туризма. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся граждан или иностранцев, получивших специальное разрешение.