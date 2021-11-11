Гости из 50 стран ожидаются на VI Международном арктическом форуме в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Гости и участники более чем из 50 стран ожидаются на VI Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 11-13 апреля 2022 года в "Экспофоруме". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"На форуме ожидают гостей и участников более чем из 50 стран, поэтому особое внимание будет уделяться вопросам эпидемической безопасности", - говорится в сообщении Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что VI Международный арктический форум станет ключевым событием арктической повестки следующего года, особенно с учетом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "У Петербурга накоплен огромный опыт в проведении крупных международных мероприятий. Мы научились их организовывать с учетом всех требований санитарной безопасности, успешно совмещая офлайн и онлайн форматы. Уверен, что второй для нашего города арктический форум пройдет на высоком уровне", - сказал глава города в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению форума, его слова привели в пресс-службе.

Отмечается, что заседание прошло в режиме видеосвязи под председательством заместителя председателя правительства РФ, председателя оргкомитета форума Юрия Трутнева при участии советника президента РФ Антона Кобякова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Обсуждались организационные вопросы, формирование деловой программы, подготовка Санкт-Петербурга к проведению форума.

Беглов отметил, что город уже приступил к работе: подготовлен план мероприятий, который включает обеспечение надежной работы инженерной и транспортной инфраструктуры, размещение, питание и транспортное обслуживание участников форума, а также меры по обеспечению общественной безопасности. В настоящее время идет работа над формированием культурной программы. "Петербург примет активное участие в деловой программе. В экспозиции будут представлены ключевые предприятия и организации города, которые реализуют проекты по хозяйственному освоению Арктики и обеспечивают жизнедеятельность на севере нашей страны", - добавили в Смольном.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проводится с 2010 года, за это время он стал крупнейшей в России площадкой для обсуждения вопросов социально-экономического развития Арктического региона и освоения его ресурсов. Участниками форума, который прошел в Санкт-Петербурге в 2019 году, стали более 3,6 тыс. гостей и более 800 представителей СМИ из 52 стран мира. На форуме было подписано 45 соглашений на общую сумму в 69,8 млрд рублей.