СМИ: барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж умер в возрасте 80 лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бессменный барабанщик британской группы Moody Blues Грэм Эдж умер на 81-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета The Sun.

О причинах смерти музыканта не сообщается. Известно, что в последние годы у него были проблемы со здоровьем. Другие участники группы еще не прокомментировали смерть музыканта, отмечает газета.

Грэм Эдж родился в Рочестере (графство Стаффордшир). В 1964 году он стал одним из основателей группы Moody Blues. Именно выступления с этой группой принесли Эджу мировую славу. Самыми известными песнями группы стали Go Now и Your Wildest Dreams. Moody Blues много раз попадала в музыкальные чарты, за время ее выступлений было продано 70 млн пластинок, 18 раз они получили золотой или платиновый статус. В 2018 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Последний альбом группы был выпущен в 2003 году, однако музыканты продолжали ездить на гастроли. Несмотря на проблемы со здоровьем, Эдж продолжал выступать. После его смерти в группе больше не осталось участников оригинального состава.