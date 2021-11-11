Мальчик из США стал самым недоношенным в мире ребенком, который выжил

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Мальчик Кертис Зай-Кит Минс, родившийся в июле 2020 года в американском штате Алабама, признан самым недоношенным ребенком в мире, который смог выжить. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Ребенок появился на свет 5 июля на сроке беременности в 21 неделю и 1 день (148 дней). Его вес при рождении составил всего 420 гр, что в семь раз меньше, чем у среднестатистического доношенного младенца, и примерно соответствует весу футбольного мяча. Изначально планировалось, что мальчик родится 11 ноября 2020 года.

В заявлении отмечается, что беременность его матери Мишель Батлер протекала хорошо, но 4 июля ее срочно доставили в больницу для проведения неотложной операции. "Врачи сказали мне, что обычно они не сохраняют детей в таком возрасте. <> Они не знали, выживет ли он, поэтому просто сказали продолжать молиться", - рассказала она в интервью Книге рекордов Гиннеса.

Тем не менее Кертис "необычайно хорошо" отреагировал на лечение и с течением дней становился все сильнее. Ребенку на протяжении многих месяцев требовался круглосуточный уход, и спустя девять месяцев (275 дней) его выписали из больницы. Он попал домой 6 апреля 2021 года.

Предыдущим самым недоношенным ребенком в мире был Ричард Хатчинсон из Висконсина, родившийся в июне 2020 года на сроке беременности в 21 неделю и 2 дня. До него этот рекорд оставался неизменным на протяжении 34 лет. Его установил Джеймс Элджин Гилл, появившийся на свет в мае 1987 года в Оттаве (Канада) на сроке беременности 21 неделя 5 дней.