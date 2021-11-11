Дополнительная партия вакцин от коронавируса поступила из России в Южную Осетию

ЦХИНВАЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия получила из России вторую партию вакцин от коронавируса - 500 доз "Спутник V" и 1500 доз "Спутник Лайт", сообщили в четверг пресс-служба Минздрава закавказской республики.

В конце апреля в Южную Осетию из РФ поступила первая партия вакцины от коронавируса - 2 тыс. доз препарата "Спутник V". Вакцинация населения началась 4 мая. Первыми привили медицинских работников и людей, находящихся в зоне риска. Российской вакциной также привился и президент республики Анатолий Бибилов.

"Партия вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в количестве 2000 доз сегодня поступит в Республиканский многопрофильный медцентр (РММЦ): "Спутник V" - 500 доз и "Спутник Лайт" - 1500 доз", - сообщили в пресс-службе.

В Мнздраве уточнили, что приступить к вакцинации желающие смогут уже с 12 ноября с 10:00 в прививочном кабинете поликлиники РММЦ.

Главный терапевт Минздрава Южной Осетии Тамара Санакоева рассказала ТАСС, что в республике на сегодняшний день первым компонентом вакцины были привиты 1 024 человека, вторым - 877.

По данным Югосетпотребнадзора, в Южной Осетии, население которой превышает 50 тыс. человек, за все время пандемии было выявлено 9 368 случев коронавируса, из них 7 139 пациентов выздоровели.