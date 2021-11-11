Участники молодежного форума в Чебоксарах обсудят правила здорового образа жизни

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Форум "ЗОЖ: живи на полной мощности", который посвящен правильному питанию, спорту и здоровью открылся 11 ноября в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

"Физическое здоровье, психологическая устойчивость или правильное питание - три основных трека, к которым могут присоединиться гости форума", - отмечается в сообщении.

В качестве экспертов форума выступят психологи, доктора, блогеры, фитнес-тренеры, диетологи и представители власти региона. Одна из тем мероприятия - организация режима дня для перенесших коронавирус и чувствующих упадок сил после болезни. Эксперты дали советы, какие продукты должны быть в холодильнике для укрепления иммунитета, а также рекомендовали что делать, чтобы испытывать меньше тревог.

В программе форума целый раздел посвятили правильному питанию. В первый день мероприятия прошла лекция "Модные диеты. Как не навредить здоровью в погоне за лайками?" и мастер-класс "Без потери вкуса: готовим фастфуд из полезных продуктов". Во второй день форума состоится открытая дискуссия "Жизнь в шоколаде: разоблачение мифов о вреде сладкого".

Отдельная тема - сохранение психологического здоровья. В этой части программы интерактивная лекция "Магия утра". Ее посвятили тому, как правильно настроить себя в начале дня и оберегать личные границы. Воркшоп "Без паники" призван помочь участникам научиться преодолевать стресс.

Организатором форума является российское общество "Знание". Оно ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года - Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года - Общество "Знание России"). Члены организации занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" преобразовали в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.