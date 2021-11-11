Волонтеры "Чистой Арктики" продолжат уборку Харасавэя и Мыса Каменного в 2022 году

ТАСС, 11 ноября. Добровольцы проекта "Чистая Арктика" в 2022 году отправятся в экспедиции на Харасавэйское месторождение, в село Мыс Каменный и на остров Вилькицкого в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на совещании по реализации проекта под руководством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Экологические работы на Харасавэе впервые провели в 2020 году, в 2021 году там собрали свыше 20 т металлических отходов. Также этим летом волонтеры работали на территории села Мыс Каменный и на острове Вилькицкого, где мусор уже подготовили к вывозу.

"Глава региона сообщил, что на 2022 год в рамках проекта состоятся экологические экспедиции на Харасавэйское месторождение и в село Мыс Каменный. Также на следующий год запанирован вывоз собранного металлолома с острова Вилькицкого", - говорится в сообщении пресс-службы окружного правительства.

При этом в 2022 году планируется работать не только в отдаленных уголках, но и рядом с поселками, где также есть индустриальное наследие, уточнил губернатор.

В пресс-службе уточнили, что также эти территории очищают волонтеры региональной организации "Зеленая Арктика". За 10 лет ее работы провели экспедиции на островах Вилькицкого и Белый, на Харасавэе и в труднодоступных поселках с 270 добровольцами из 12 стран.

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на острове Вилькицкого, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.