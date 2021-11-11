В Петербурге открылся всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции открылся 11 ноября в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие руководители более 80 региональных отделений общероссийского движения "Росрекон". На открытии выступил вице-губернатор Петербурга Максим Мейксин, который рассказал о важности исторической реконструкции и поделился планами по развитию движения в Петербурге, сообщает пресс-служба ФГБУ "Роспатриотцентр".

"Это очень хорошая возможность для молодого поколения узнать больше о тех исторических событиях, которые были в нашей стране, в нашем городе. Мы договорились, что будем создавать опорную площадку, чтобы сделать на одной территории различные эпохи, различные направления, организовать точку притяжения", - сообщил Мейксин

Мейксин также отметил, перспективность вовлечения молодых людей в занятие реконструкцией. "Одна из самых важных идей - это привлечение внимания молодых людей к истории нашего Отечества. Очень важно, чтобы через реконструкцию исторических событий молодёжь получала и патриотическое воспитание", - сказал Мейксин.

Во время открытия заместитель директора "Роспатриотцентра" Иван Радько рассказал о планах по проведению мероприятий. "Очень важно сказать про следующий год, который ознаменует 350-летие со дня рождения Петра I. Мы максимально постараемся интегрировать во все молодёжные мероприятия, где это имеет место быть, тематику Петра I и эту историческую составляющую. Будет специальный оргкомитет, которому будут предложены федеральные мероприятия" - поделился Радько.

Сбор продлится до 14 ноября. Участники обсудят вопросы организации деятельности клубов реконструкции, проведут встречи с представителями органов государственной власти.