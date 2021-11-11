МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице ночью и утром 12 ноября в столице, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 03:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных обгонов и перестроений. Не стоит парковать автомобиль под деревьями.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.