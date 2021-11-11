СМИ: фонд "Круг добра" включил иммуноглобулин в перечень для закупок

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Попечительский совет государственного фонда "Круг добра" утвердил включение препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" (ИЧН) в свой перечень для закупок, сообщает в четверг "Новая газета" со ссылкой на организацию.

В список препаратов вошел один внутривенный ИЧН (торговое наименование "Привиджен") для лечения хронической воспалительной демилинизирующей полиневропатии (ХДВП), а также ИЧН с подкожной формой введения для лечения первичных иммунодефицитов. Эксперты фонда ставят в приоритет зарегистрированный в России препарат "Хайцентра" и незарегистрированный "Кьютаквиг", отмечает газета.

Руководству фонда предстоит договориться с производителями о ценах на лекарства. Глава организации Александр Ткаченко заявлял изданию, что постарается как можно скорее завершить переговоры. После этого "Круг добра" сможет начать закупки для детей с первичным иммунодефицитом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в гражданском обороте в стране находится более 230 тыс. упаковок ИЧН, как российского производства, так и зарубежного.

Первичные иммунодефициты (ПИД) - это нарушения иммунного ответа, обусловленные генетическими пороками. В большинстве случаев они передаются по наследству и являются врожденными патологиями. Чаще всего обнаруживаются ПИД в раннем возрасте, но иногда они не диагностируются до подросткового или даже взрослого периода.

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями, обеспечение таких детей лекарствами и медизделиями, включая не зарегистрированными в РФ.