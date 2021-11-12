В ЯНАО оставят выдачу бесплатных лекарств от ОРВИ только для семей с детьми и пенсионеров

ТАСС, 12 ноября. Бесплатные лекарственные наборы от ОРВИ будут выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) только семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации, и одиноким пожилым людям. Для остальных категорий граждан мера будет приостановлена, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи губернатора округа Дмитрия Артюхова с лидерами гражданских инициатив Ямала.

Данная региональная мера поддержки была введена Артюховым для всех ямальцев в июле 2020 года из-за дефицита лекарств. Всего лекарства получили более половины жителей ЯНАО.

"В рамках партийного проекта помощь с лекарствами от ОРВИ будет оказываться самым уязвимым категориям граждан - семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и одиноким пожилым людям от 60 лет, для которых режим самоизоляции сейчас обязателен и чьи родственники по ряду причин находятся за пределами ямальских городов или проживают в другом регионе. В набор войдут пять видов лекарственных средств: противовирусное, жаропонижающее, медикаменты для лечения горла, кашля и насморка", - говорится в сообщении.

По словам главы округа, сейчас нет дефицита лекарств в аптеках, поэтому выдача препаратов должна проводиться в индивидуальном порядке, когда вопрос с покупкой лекарств особенно острый.

В ходе встречи также был анонсирован старт проекта "ЧУМовая практика", во время которого волонтеры-медики из разных регионов России поедут практиковаться в полевых условиях тундры, уточнили в пресс-службе.

"Округ продолжит оказывать общественникам необходимую помощь. На Ямале ведется системная работа по поддержке СОНКО: в этом году при содействии Фонда президентских грантов значительно увеличилась сумма грантовой поддержки в рамках окружного конкурса - это более 28 млн рублей. Также увеличился и размер субсидии от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей", - добавили в пресс-службе.