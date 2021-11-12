Рейсы на север Хабаровского края задержали из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы на север Хабаровского края задерживаются в хабаровском аэропорту по метеоусловиям. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"403 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 11 ноября задерживается по метеоусловиям аэропорта назначения и в связи с очисткой ВПП в Аяне. 401 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск за 11 ноября задерживается по метеоусловиям аэропортов назначения. Ожидаемое время отправления - 13 ноября в 09:00", - говорится в сообщении.

Также по метеоусловиям в месте назначения и из-за расчистки взлетно-посадочной полосы задерживаются рейсы из Хабаровска в Советскую Гавань. Из-за позднего прибытия бортов задержаны самолеты из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Якутск.

На этой неделе циклон испортил погоду на большей части территории Хабаровского края. В районах отмечался дождь, мокрый снег, снег и ветер. Есть нарушения в электроснабжении поселений, для автобусов закрыли некоторые дороги между населенными пунктами, накануне не работала паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая материк с Сахалином. Хабаровск во вторник сковало льдом после прошедшего так называемого ледяного дождя, тогда значительно ухудшилась обстановка на дорогах, были перебои в работе общественного транспорта. Сейчас в городе снег.

О ликвидации последствий циклона

Сейчас в регионе продолжают ликвидировать последствия циклона. Электроснабжение восстанавливают в трех поселениях Хабаровского края, оставшихся без света из-за снегопада и ветра, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. "Работы ведутся в трех населенных пунктах Амурского района. Это Литовко, Санболи и Ачан", - сказали в пресс-службе.

На дорогах сохраняются ограничения. Так, закрыты для автобусов дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Хабаровск - Биробиджан, участок региональной дороги село Селихино - Николаевск-на-Амуре (с 420 до 627 км), поселок Березовый - поселок Бриакан - поселок имени Полины Осипенко, Хабаровск - Бикин. Также приостановлено движение транспорта на дороге Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный - поселок Горный. На расчистке дорог задействовано около 30 бригад дорожных служб.

На выездах из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре продолжают дежурить группы спасателей МЧС. За минувшие сутки помощь на трассе Комсомольск-на-Амуре - Селихино потребовалась водителям четырех большегрузов, которые оказались в плену снежных заносов.

В пятницу в южных районах края будет идти небольшой снег, будет отмечаться ветер со скоростью 8-13 м/с, в центральных районах также небольшие осадки и ветер до 5-13 м/с, на севере - мокрый снег и снег, ветер до 5-14 м/с, местами по побережью Охотского района порывы будут достигать 15-20 м/с.