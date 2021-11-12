Эксперт: риски летального исхода от COVID-19 для больных диабетом в три раза выше

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Риски смерти в результате заболевания коронавирусной инфекцией для пациентов с диабетом в три раза выше, чем для людей без этого недуга. Такое мнение в пятницу в пресс-центре ТАСС высказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории, заслуженный врач РФ и главный внештатный диабетолог Новосибирской области Ольга Сазонова.

"Врачи, столкнувшись с этой проблемой, абсолютно хорошо понимают себе последствия развития коронавирусной инфекции у пациентов с диабетом. На самом деле, это очень тяжелое состояние, из которого очень сложно выйти, и не секрет, что такие больные в три раза чаще могут просто умереть от этого заболевания (от коронавирусной инфекции - прим. ТАСС)", - сказала она.

Эксперт отметила, что течение болезни у диабетиков может быть абсолютно непредсказуемым, особенно при текущем штамме коронавируса "дельта", когда сдвигается пик развития заболевания. Сазонова пояснила, что именно у людей с диабетом и ожирением во время протекания COVID-19 часто идут сильные нарушения углеводного обмена, что утяжеляет течение заболевания.

Главный эндокринолог Новосибирской области, кандидат медицинских наук Олеся Шабельникова рассказала, что существует также другая связь между инфекционными заболеваниями и диабетом: "В принципе, любая вирусная инфекция может быть тем триггером, пусковым фактором развития аутоиммунного диабета первого типа. Но, говоря о диабете второго типа, здесь нередко у людей, которые уже могли иметь нарушения углеводного обмена и просто не знали о том, обнаруживается диабет. Более того, сегодня уже описаны случаи, когда в рамках новой коронавирусной инфекции может поражаться и поджелудочная железа, могут быть панкреонекрозы, которые тоже потом могут приводить к нарушениям углеводного обмена".