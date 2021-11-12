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В Амурской области рост заболеваемости ковидом за неделю составил 20%

В региональном Роспотребнадзоре прогнозируют нарастание эпидпроцесса в ближайшие две недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю в Амурской области составил 20%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

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"На территории области нарастает эпидемический процесс. За неделю прирост составляет порядка 20%, или 235 случаев заболевания COVID-19. 96% заболевших новой коронавирусной инфекцией не имеют полного курса вакцинации", - говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости в регионе продолжится. "В сравнении с прошлым годом, 46 неделя была пиковой. По нашим прогнозам, в ближайшие две недели ожидается еще нарастание эпидпроцесса", - цитирует пресс-служба слова руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольги Кургановой.

Ухудшение эпидемической обстановки по коронавирусу в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. В Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 41,9 тыс. случаев заражения, 497 человек умерли.

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РоссияАмурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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