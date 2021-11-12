Более половины россиян не интересуются онлайн-форматом экскурсий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Большинству россиян не интересен формат онлайн-экскурсий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого представлены на круглом столе в ТАСС.

Согласно озвученным данным, более половины опрошенных (59%) заявили, что им не интересен формат онлайн-экскурсий. Около 34% респондентов отметили, что, скорее, интересуются таким форматом, а 7% затруднились дать ответ. Хорошо осведомлены об онлайн-экскурсиях 16% опрошенных, что-то слышали о них 50%, 34% респондентов услышали о таком формате впервые.

С тезисом о том, что онлайн-экскурсии служат полноценной заменой очного посещения музея, согласны лишь 9% информированных об онлайн-формате респондентов. Порядка 79% участников опроса, информированных о таком формате, придерживаются противоположной точки зрения.

Недостатками онлайн-формата экскурсий россияне назвали невозможность как следует рассмотреть экспонаты, подойти к ним, менее яркие эмоции от онлайн-посещения. А преимуществами - возможность увидеть экспонаты не выходя из дома, экономию денег, безопасность. При этом 37% опрошенных отметили, что преимуществ у онлайн-формата нет.

Новыми онлайн-форматами в пандемию стали спектакли на платформе Zoom, онлайн-перформансы, виртуальные экспозиции, игровые тренинги для одного зрителя, "бродилки" для небольших компаний и онлайн-экскурсии.

Опрос ВЦИОМ проводился путем телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше в августе 2021 года. Погрешность не превышает 2,5%. Охват - не менее 80 регионов РФ.