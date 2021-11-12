В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования более 277 тыс. человек в 2021 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обследования в павильонах "Здоровая Москва", которые работали в 45 городских парках и зонах отдыха, в 2021 году прошли более 277 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в пятницу.

"Возможностью проверить свое здоровье в парке воспользовались более 277 тыс. человек, из которых более 76 тыс. прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Особенность диагностики в "Здоровой Москве" в том, что она позволяет не только проверить состояние своего организма и выявить риски, но и предотвратить заболевание либо выявить его на ранней стадии. Тех, у кого обнаружены какие-либо отклонения, мы направляем на дополнительные исследования - часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть в медучреждениях, в том числе специализированных. Теперь, после закрытия павильонов в парках проект в полном объеме продолжится на базе отделений профилактики всех городских взрослых поликлиник - их в столице 46", - сказал Ракова.

Она добавила, что в поликлиниках останутся все "фишки" "Здоровой Москвы", которые были внедрены в этом году. Любой горожанин, который хочет проверить свое здоровье, может прийти в поликлинику и без предварительной записи пройти все те же обследования, которые были доступны в павильонах, включая углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

По итогам чекапов различные дополнительные исследования в поликлиниках прошли более 27 тыс. человек, в Московском научно-практический центре дерматовенерологии и косметологии - более 1 300. Почти тысяча пациентов получили консультации врачей-онкологов, и по результатам проведенных обследований был выявлен 61 случай злокачественных новообразований.

Наиболее часто у пациентов, прошедших обследования в павильонах "Здоровая Москва", выявляли факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (по результатам антропометрических исследований, ЭКГ и экспресс-тестированию на уровень холестерина в крови) и заболеваний эндокринной системы (по результатам исследования уровня гликированного гемоглобина). На втором месте - отклонения сахара крови, которые могут указывать на возможные нарушения углеводного обмена. Такие отклонения были выявлены у более чем 33 тысяч пациентов. Эти пациенты направлялись в поликлинику для углубленного обследования, по результатам которого уже можно говорить о постановке диагноза, в том числе преддиабета.

"Пациенты с выявленными отклонениями не остаются один на один со своей ситуацией. По результатам дополнительных исследований 63 тыс. человек были взяты под диспансерное наблюдение, которое включает в себя регулярное посещение врача - это позволит предупредить обострение хронических заболеваний и корректировать лечение при необходимости. Из них 23 тыс. - пациенты с впервые выявленными заболеваниями. Мы пригласили их на прием к профильным специалистам, и, надеемся, что они ответственно отнесутся к своему здоровью и дойдут до врача", - сказала Ракова.

Работа в поликлиниках

"Здоровая Москва" в полном объеме продолжится в городских поликлиниках: с расширенной программой чекапов, новыми схемами маршрутизации и цифровыми решениями.

Как и в парках, в поликлиниках пациентам будут проводить максимально информативные исследования, которые с наибольшей вероятностью могут указать на развитие заболеваний. Такая программа шире федерального стандарта диспансеризации. В силе останутся и цифровые решения, которые использовались в павильонах. Все действия также будут осуществляться в электронном виде, и врачу автоматически будет доступна медицинская информация о человеке. А по результатам обследований карта прохождения диспансеризации будет формироваться в автоматическом режиме, и затем будет доступна пациенту и врачу в электронной медицинской карте. Все павильоны в парках были оснащены по единому стандарту, и теперь все оборудование переехало в поликлиники.

Пройти обследования теперь можно в поликлинике по месту прикрепления. Те, у кого нет прикрепления, но есть московский полис ОМС, смогут прикрепиться и сразу же пройти все обследования.