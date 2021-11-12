Московские хосписы подключили к единой цифровой медицинской платформе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Все учреждения паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Для создания единого цифрового контура здравоохранения к ЕМИАС в городе подключаются все учреждения, оказывающие медицинскую помощь. Именно такой подход позволит каждому пациенту и его родственникам ощутить все преимущества единого цифрового пространства. Теперь все хосписы столицы подключены к ЕМИАС - здесь будет обеспечена преемственность лечения, а также удобство хранения и передачи информации. Единая цифровая платформа дает врачам возможность больше времени уделять пациентам, что особенно важно в учреждениях паллиативного профиля", - отметили в пресс-службе столичного комплекса соцразвития.

Пациентам хосписов и законным представителям несовершеннолетних пациентов стал доступен выписной эпикриз в электронных медицинских картах на mos.ru и мобильном приложении ЕМИАС.инфо.

"Паллиативную помощь в Москве оказывают в центре паллиативной помощи и восьми его филиалах, а также на базе 13 больниц и одной негосударственной клиники. В учреждениях развернуто около тысячи коек. Дети тоже могут получить помощь в условиях стационара, в четырех больницах развернута 101 койка паллиативного профиля. Для оказания паллиативной помощи на дому организована работа 19 выездных патронажных служб (18 для взрослых, одна для детей)", - говорится в сообщении.

Организационные вопросы помогает решать координационный центр по оказанию паллиативной помощи, который работает круглосуточно. Эксперты помогают в постановке на учет, транспортировке, направлении медицинского персонала для оказания помощи на дому и организации госпитализации. Внедрением ЕМИАС и инфраструктурным переоснащением медицинских организаций столицы занимаются комплекс социального развития Москвы и столичный департамент информационных технологий. К Единой медицинской информационно-аналитической системе подключено уже 75% стационаров.