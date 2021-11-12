В Челябинской области не будут продлевать режим нерабочих дней

"Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу. Эти две недели, которые мы прожили в режиме нерабочих дней, они дали свои результаты. Мы уже сегодня наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом", - цитирует губернатора пресс-служба.

По данным Минздрава Челябинской области, на 11 ноября в регионе было свободно более 18% коек для лечения пациентов с коронавирусом (на 2 ноября - 10%, на 2 октября - 1,8%).

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 117 403 случая заражения коронавирусом (плюс 580 ко вчерашнему дню). Всего 93 286 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 18 203 человека.

Согласно постановлениям местных властей, с 30 октября все посетители торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью свыше 400 кв. метров должны иметь при себе QR-код. С 3 ноября 2021 года каждый участник любого массового мероприятия старше 18 лет также должен иметь QR-код. С 1 декабря по 9 января 2022 года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил. С 22 октября неработающие люди возраста 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать режим самоизоляции.