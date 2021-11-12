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В Москве продлили прием заявок на две экологические премии до 15 ноября

Конкурс на соискание премий правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий проводится среди студенческих и проектных организаций

МОСКВА, 12 ноября./ТАСС/. Прием заявок на получение премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города продлили до 15 ноября. Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Ранее сообщалось, что прием заявок был продлен до 7 ноября.

"Ежегодно мы проводим конкурс и на соискание экологических премий правительства Москвы. У нас продлен прием заявок до 15 ноября. Мы приглашаем всех желающих, чьи проекты направлены на улучшение московской экологии, принять участие в наших конкурсах", - сказал Кульбачевский на онлайн-конференции в Совете Федерации.

Конкурс на соискание премий правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий проводится среди студенческих и проектных организаций. Здесь предусмотрены призы по 70 тыс. и по 100 тыс. рублей. Познакомиться с подробной информацией об условиях участия, критериях отбора, а также подать заявку на участие в конкурсах можно на сайте ecopremia.moscow.

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