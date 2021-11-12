В "Союзмультфильме" назвали одной из задач работу над контентом для детей старше 12 лет

АРТЕК /Республика Крым/, 12 ноября. /ТАСС/. Работа над мультипликационным контентом для детей старше 12 лет является одной из главных задач киностудии "Союзмультфильм". Об этом в пятницу в Международном детском центре "Артек" заявила журналистам председатель правления детской киностудии Юлиана Слащева.

"Мы сегодня много говорили по поводу создания анимации для возраста 12+. Я сказала ребятам, что это такой челлендж, большая задача, которая стоит перед "Союзмультфильмом", - начать производить для аудитории подростков. Потому что сегодня, все, что мы производим, заканчивается на аудитории 11 лет. И дальше мы теряем этих детей, и они начинают смотреть взрослый контент", - сказала Слащева.

Председатель правления "Союзмультфильма" отметила, что киностудия активно сотрудничает со Всероссийским конкурсом "Большая перемена". Так, второй год студия проводит мастер-классы и лекции для участников конкурса. "Я выступала почти перед 300 финалистами, рассказывая им о том, как работает "Союзмультфильм", как работает анимация, как получить образование в области анимации, и вообще, как прийти к нам работать", - рассказала Слащева. Участники конкурса также получили задание переосмыслить мультфильмы из золотой коллекции студии и предложить новые сюжеты с любимыми героями.

Слащева напомнила, что одна из победительниц "Большой перемены" 2020 года заявила, что хочет работать в "Союзмультфильме". "Она тогда переходила в 11 класс. Она приехала на "Союзмультфильм", мы ее подготовили к поступлению и дальше будем вести ее трек персональный, то, как она будет развиваться в анимации", - отметила Слащева.

Новая команда руководителей пришла на "Союзмультфильм" в 2017 году, тогда же был перезапущен производственный цех студии. За несколько лет "Союзмультфильму" удалось выйти в лидеры по производству анимационного контента в стране, создав свыше 1 тыс. минут анимации. На данный момент на разных стадиях производства и разработки студии находится несколько десятков проектов, в том числе сериалов, полнометражных картин и авторских короткометражек. За годы существования на "Союзмультфильме", созданном в 1936 году, произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации.

Конкурс "Большая перемена"

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене", реализующемся по нацпроекту "Образование" проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо этого, ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".