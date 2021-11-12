В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

ТАСС, 12 ноября. Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Кемеровской области, следует из опубликованного в пятницу постановления регионального управления Роспотребнадзора.

"Подпункт 1.3 пункта 1 (постановления, регламентирующего вакцинацию - прим. ТАСС) дополнить абзацем 3 следующего содержания: "- лиц в возрасте 60 лет и старше", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что до 25 декабря полную вакцинацию должны пройти не менее 80% граждан в возрасте старше 60 лет, первым компонентом вакцины необходимо привиться до 25 ноября.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на текущей неделе заболеваемость коронавируса среди граждан в возрасте старше 60 лет выросла на 21,6%, это в два раза выше, чем в среднем по региону среди всех возрастных категорий. При этом, по оценке Минздрава Кузбасса, доля вакцинированных от коронавируса пожилых граждан составляет около 45%. По распоряжению региональных властей пожилым непривитым гражданам рекомендовано соблюдать обязательную домашнюю самоизоляцию. Выходить из дома можно в магазины, аптеки, медучреждения и неотложным семейным делам.

С начала пандемии в Кузбассе ковид выявлен у более чем 67,5 тыс. человек. В ковидных госпиталях развернуто около 4 тыс. коек, из них свободны порядка 19%.

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации власти региона приняли решение ввести с 15 ноября систему QR-кодов. Факт вакцинации не позднее 12 мес. назад или перенесенной коронавирусной инфекции не более 6 месяцев назад будет основанием для допуска в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, гостиницы, а также в торговые центры с развлекательной инфраструктурой. Также попасть в данные учреждения можно будет по отрицательному ПЦР-тесту.