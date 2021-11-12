В ЯНАО с 2022 года предложат первые коммерческие туры для школьников в Салехард

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и соседних регионов впервые смогут посетить Салехард по коммерческим экскурсионно-образовательным турам с 2022 года. В ходе поездки они познакомятся с культурно-историческими объектами, арт-резиденцией "Полярис", Ямальским многопрофильным колледжем, сообщил в пятницу директор государственного бюджетного учреждения ЯНАО "Агентство по развитию регионального туризма" Андрей Нестеров.

На Ямале существует потребность в турах для школьников между городами региона. По заказу властей был разработан экскурсионно-образовательный проект "Ямал - полуостров открытий", позволяющий ученикам бесплатно посетить различные объекты в Салехарде. Он был запущен в сентябре текущего года и позволил побывать в столице региона уже нескольким десяткам детей. До конца 2021 года в аналогичную поездку отправятся 325 школьников из различных городов Ямала.

"После проведения нескольких первых бесплатных поездок в адрес туроператора стали поступать обращения с просьбой о проведении их на коммерческой основе. Туроператор сейчас рассчитывает туры 2022 года, чтобы предлагать их жителям Ямала и близлежащих регионов на коммерческой основе", - сказал Нестеров в ходе выступления на туристском форуме "Югратур 2021", проходящем в Ханты-Мансийске (ХМАО) в онлайн формате в рамках первого международного фестиваля креативных индустрий.

По его словам, планируется, что будут формироваться группы из примерно 15 человек, которые смогут за несколько дней посетить культурно-исторические объекты Салехарда, парки, национальную библиотеку Ямала, музеи, арт-резиденцию "Полярис", Ямальский многопрофильный колледж. Он отметил, что экскурсионно-познавательный маршрут, позволит школьникам подробнее изучить город и при желании вернуться в него для дальнейшего получения профессии.