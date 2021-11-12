Шестилетний мальчик из Дагестана установил рекорд России, преодолев больше 100 м на руках

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Шестилетний житель Дагестана Ратмир Гончар установил рекорд России, преодолев на руках 120 метров. Достижение было зафиксировано на стадионе им. Елены Исинбаевой, сообщается на официальном аккаунте книги рекордов России в Instagram.

"Достижение Ратмира Гончара из Махачкалы - отличный пример того, как детское увлечение может перерасти в рекорд. 123,06 м шестилетний Ратмир может преодолеть на руках. Это наибольшее расстояние в России для мальчиков в этой возрастной категории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, родители рекордсмена заметили спортивные таланты у мальчика, когда ему было год. На руках мальчик научился ходить самостоятельно. Подать заявку в книгу рекордов России Ратмиру посоветовал тренер команды борцов, который заметил его на пляже.

Ранее стало известно, что в книгу рекордов России вошел еще один юный Дагестанец. Им стал 13-летний Магомедрасул Магомедов, который установил рекорд мира в лазании по канату (9 м), совершив набольшее количество повторений за 5 минут на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря среди ребят своего возраста.