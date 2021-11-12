В Сочи обследуют очистные сооружения для снижения последствий сбросов вод в Черное море

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты Роскапстрой проведут обследования очистных сооружений канализации в Сочи, изучат состояние их оборудования и конструкций, чтобы собрать данные для масштабного проекта их модернизации. Работа позволит снизить негативные последствия сбросов сточных вод в акваторию Черного моря, сообщил ТАСС директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов.

Коммунальные сети в Сочи изношены на 70%, это особенно заметно в пик туристического сезона. Из-за обветшалых труб в городе часто происходят аварии, в том числе на сетях канализации, что угрожает окружающей среде.

"Специалисты ФАУ "Роскапстрой" обследуют в Сочи очистные сооружения канализации. Работа проводится в рамках поручения президента страны и Минстроя РФ, с целью сбора точных и объективных данных, которые лягут в основу масштабного проекта по их модернизации. В частности, оценке федеральных специалистов подлежат имеющиеся на курорте системы водоотведения, на соответствие показателям наилучших доступных технологий. Работа стратегически важна, так как это позволит снизить негативные последствия сбросов сточных вод в акваторию Черного моря", - сказал Денисов.

Обследовать планируют очистные сооружения канализации "Адлер", "Дагомыс", "Лазаревские", "Магадан", "Бзугу", "Кудепста", "Якорная щель". Специалисты изучат состояние оборудования и конструкций сооружений. По итогу учреждение подготовит проектно-изыскательную документацию необходимого комплекса работ по модернизации сочинских ОСК.

Ранее правительство РФ твердило программу комплексного социально-экономического развития Сочи до 2030 года, на эти цели будет направлено 138,7 млрд рублей. Из них около 114 млрд рублей направят на модернизацию сетей.