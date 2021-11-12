На Урале заболеваемость детей сахарным диабетом выросла на 23% за семь лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость детей сахарным диабетом в Уральском федеральном округе (УрФО) выросла с 19,8 случая на 100 тыс. детей в 2014 году до 24,4 случая в 2020 году, сообщил в пятницу главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор кафедры госпитальной педиатрии Уральского государственного медицинского университета Алексей Кияев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС. Таким образом, за семь лет показатель вырос на 23%.

"В целом по УрФО <…> с 2014 года 19,8 [случая] на 100 тыс. заболеваемость, в 2020 году у нас максимальная заболеваемость - 24,4 [случая] на 100 тыс. детского населения. <…> Мы говорим еще о феномене "омоложения" сахарного диабета, то есть сейчас половина детей, которые вновь выявляются с сахарным диабетом, - это дети младшего возраста", - сообщил Кияев.

Он добавил, что в некоторых регионах округа показатель достиг ряда европейских стран с традиционно высокой заболеваемостью диабетом. На рост влияют внешние факторы, запускающие болезнь в организме, которые, по его словам, до сих пор не идентифицированы.

В свою очередь главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловского областного эндокринологического центра Татьяна Грачева сообщила, что у взрослых спровоцировать возникновение диабета может коронавирусная инфекция.

"Действительно, постковидные синдромы, включающие в том числе впервые возникновение сахарного диабета, гипергликемии - это реальность, мы работаем с этим достаточно много", - сказала Грачева. По ее словам, инфекция очень многогранна, она может воздействовать на функцию поджелудочной железы. Кроме того, болезнь могут провоцировать лекарственные препараты, а также набор веса и неподвижность в период самоизоляции.

Она добавила, что смертность пациентов с диабетом второго типа от коронавируса в Свердловской области на протяжении пандемии увеличивается: если в 2020 году показатель составлял 23%, то за 10 месяцев 2021 года он вырос до 24,6%. Грачева призвала пациентов с диабетом сделать прививку от коронавируса, отметив, что при этом заболевании нет специфических противопоказаний к вакцинации.