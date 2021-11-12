Псковский суд отказал журналисту-иноагенту Камалягину в регистрации СМИ

ПСКОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Псковский городской суд отклонил иск журналиста Дениса Камалягина, которого ранее Минюст РФ признал лицом, выполняющим функции иностранного агента, в регистрации СМИ "Псковская губерния". Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

В конце прошлого года Минюст РФ дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятью физическими лицами, в том числе псковской журналисткой Людмилой Савицкой, которая является корреспондентом "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом) и ряда других сетевых изданий, а также главным редактором издания "Псковская губерния" Денисом Камалягиным.

"Псковским городским судом рассмотрено административное исковое заявление Камалягина Д. Н. к Роскомнадзору о признании незаконным отказа в регистрации средства массовой информации - сетевого издания "Псковская губерния", и обязании его зарегистрировать. <...> Решением суда отказано в удовлетворении административного иска", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, суд отказал в иске, так как заявитель не имеет права учреждать средства массовой информации. "В качестве основания отказа в регистрации средства массовой информации административным ответчиком указано на подачу заявления от имени лица, не обладающего правом на учреждение средства массовой информации, в связи с несоответствием ограничениям, предусмотренным ст. 19.1 Закона "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года Псковский областной суд отказал Камалягину в отмене решения Минюста РФ о включении его в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента. Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019-го документ был расширен и на физических лиц.