Ленобласть вошла в рейтинг регионов-лидеров по трудоустройству людей с инвалидностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Количество трудоустроенных людей с ограниченными возможностями по здоровью в Ленобласти составило почти 32% от общей численности, что вывело регион в пятерку лидеров по данному показателю. Об этом в пятницу сообщила председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

"По последним данным пенсионного фонда Российской Федерации, численность инвалидов трудоспособного возраста в Ленинградской области составляет 39 704 человек, из которых 12 613 человек, или почти 32% заняты трудовой деятельностью. Сегодня уровень занятости инвалидов Ленобласти превышает общероссийский показатель, который составляет 25%, и наш регион находится в пятерке субъектов-лидеров по данному показателю", - рассказала она на IV Межрегиональной научно-практической конференции "Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: региональная модель сопровождаемого трудоустройства".

По ее словам, таких результатов Ленобласть добилась благодаря сотрудничество с мультицентром социальной и трудовой интеграции, где люди с инвалидностью получают дополнительное образование по востребованным на рынке профессиям, а также с учетом их индивидуальных особенностей и ограничений. Специалисты службы занятости совместно с сотрудниками мультицентра подбирают варианты для прохождения практики и для дальнейшего трудоустройства, при этом используется база вакансий всего региона.

Также область стимулирует работодателей для сотрудничества с людьми, которые имеют инвалидность. За счет средств региона они могут создавать дополнительные рабочие места и компенсировать часть выплачиваемой зарплаты человеку с ограниченными возможностями и его наставнику. Размер суммы за создание рабочего места может достигать 500 тыс., максимальный период компенсации зарплаты составляет три месяца. Данной поддержкой могут воспользоваться организации, учредителями которых являются общественные объединения инвалидов, а также некоммерческие организации.