В Забайкалье начались выплаты гражданам, признанным пострадавшими от паводков через суд

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края начало выплачивать компенсации жителям, которые потеряли имущество во время паводков в 2021 году и были признаны пострадавшими через суд, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В Забайкальском крае начались выплаты гражданам, которые в судебном порядке признаны пострадавшими [от паводков] и имеют право на получение финансовой помощи. На сегодняшний день 396 забайкальцев, у которых решения суда вступили в законную силу, получили положенные им средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 311 человек получили по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества, 81 жителю выплатили по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, остальным четверым - по 10 тыс. рублей единовременной помощи. Всего было подано 446 исков, для их погашения губернатор Александр Осипов выделил 25 млн рублей.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба достигла 5,9 млрд рублей.

В сентябре правительство РФ выделило Забайкалью 4,28 млрд рублей, большая часть средств была предусмотрена на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья. Еще 350 млн рублей пойдет на капитальный ремонт поврежденных стихией домов и квартир. Кроме того, в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание материальной помощи пострадавшим от паводков.