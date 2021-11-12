Медведев призвал провести расследование всех преступлений в местах лишения свободы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести тщательное расследование всех преступлений в местах лишения свободы в РФ и разработать механизмы их предотвращения.

"Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений", - написал он в пятницу в своих соцсетях по итогам совещания на площадке Совбеза с руководством Минюста, Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Росгвардии и ФСИН.

Медведев подчеркнул, что обеспечение неотвратимости наказания, а также гуманизация существующей системы исполнения наказаний должны способствовать сокращению числа осужденных в исправительных учреждениях, снижению рецидивов преступности, а также созданию действенных механизмов защиты граждан от противоправных действий.