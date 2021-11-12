Часы отсчета времени до начала спортивных игр "Дети Азии" запустили в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония запуска часов, отсчитывающих время до начала VII международных спортивных игр "Дети Азии", состоялась во Владивостоке. Игры пройдут в Приморье с 27 июля по 8 августа следующего года и планируют собрать более 3 тыс. участников из 45 стран мира, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественной церемонии запуска часов, отсчитывающих дни, часы и минуты до старта VII Международных спортивных игр "Дети Азии-2022". Церемония состоялась на центральной площади Владивостока в пятницу, 12 ноября", - говорится в сообщении.

По мнению Кожемяко, соревнования станут достойным вкладом в развитие детско-юношеского спорта региона.

Всероссийский детский центр "Океан" станет местом размещения и тренировок участников игр. Соревнования будут проходить в десяти спортивных объектах Владивостока и Артема. Судьи будут жить на территории Дальневосточного федерального университета, также там состоятся спортивные соревнования по четырем видам спорта.

Согласно утвержденной концепции, в программу международных игр входят 17 обязательных видов спорта, однако страна-организатор вправе расширить ее, добавив до пяти дополнительных направлений. Приморский край предложил включить бадминтон и танцевальный спорт, дисциплину брейкинг, а также дополнить программу спортивных соревнований по плаванию дисциплиной "плавание на открытой воде".

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты и страны, в Приморье игры пройдут по поручению президента РФ Владимира Путина.