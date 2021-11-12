Полпред президента в УрФО отметил снижение заболеваемости COVID-19 после нерабочих дней

"В целом по округу заболеваемость уже не растет такими темпами, как до нерабочей недели и введения ограничений, снижаются занятость коечного фонда и коэффициент распространения COVID-19. Однако более полная картина, с учетом отложенного эффекта нерабочих дней, будет ясна позднее", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни в регионах Уральского федерального округа (УрФО) позволили снизить темп заболеваемости ковидом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте аппарата полномочного представителя президента в округе.

В тексте указано, что в УрФО первым компонентом вакцины привилось свыше пяти млн человек, что составляет 41,4%. Полный курс вакцинации прошли более четырех млн человек - 33,6%. Полпред президента Владимир Якушев отметил разницу между количеством жителей, привитых первым и вторым компонентами. В некоторых регионах она составляет более 100 тыс. человек.

"Нужно объяснять людям необходимость прививаться вторым компонентом вакцины в запланированные сроки. Именно второй компонент успешно формирует иммунитет. Отказываясь от второго компонента прививки, человек ставит под удар свое здоровье и сводит на нет эффективность первого компонента", - приводятся в сообщении слова полпреда.

Для получения пожилыми людьми QR-кодов на бумаге в регионах задействованы МФЦ и социальные службы, привлечены волонтеры. Полпред отметил необходимость усиления контроля за самоизоляцией больных коронавирусом и контактными гражданами.

В Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах нерабочие дни длились с 30 октября по 7 ноября. В Челябинской области - с 30 октября по 12 ноября.