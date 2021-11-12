Врачи в Калуге извинились за доставку пенсионера из ковидного госпиталя к чужому дому

ТАСС, 12 ноября. Работники больницы "Сосновая роща" в Калуге, на базе которой работает инфекционный госпиталь, ошибочно отвезли 83-летнего пациента после выписки по неправильному адресу и оставили одного на улице. После проверки инцидента главный врач больницы извинился перед родственниками пенсионера, в дальнейшем пациентов до квартиры будут сопровождать медсестры, сообщил в пятницу министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко на своей странице "ВКонтакте".

"Хочу прокомментировать ситуацию, которую активно обсуждают в социальных сетях и распространяют в СМИ. Вчера появилась информация о дедушке, который был транспортирован на домашнее долечивание по неверному адресу. Сегодня с утра главный врач больницы "Сосновая роща" Максим Холопов, где проходил лечение пациент, по телефону связался с родственниками и принес извинения от себя лично и сотрудников больницы", - сообщил Пахоменко.

Он отметил, что главврач больницы предложил родственникам пенсионера встретиться лично, чтобы обсудить ситуацию и понять, по какой причине произошла ошибка. Также министр поручил пересмотреть систему маршрутизации пациентов, учесть все недостатки и устранить их. "Теперь пациента на долечивание смогут забирать сами родственники, если пациент нуждается в помощи, до дома, квартиры его будет сопровождать медицинская сестра", - добавил Пахоменко.

Ранее ряд региональных СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях сообщил, что 10 ноября 83-летнего жителя Калуги, страдающего болезнью Альцгеймера, после выписки из ковидного госпиталя сотрудники больницы отвезли по неверному адресу. Они высадили его из машины и оставили одного в легкой одежде. Родные пенсионера позвонили в приемный покой больницы и сообщили, что его до сих пор нет дома, после чего медсестра отправилась на поиски пациента, нашла его на одной из улиц города и передала родственникам.