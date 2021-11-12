Опрос: большинство украинцев считают офшоры недопустимым для чиновников

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство населения Украины считают недопустимым для высших должностных лиц страны иметь средства в офшорах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социологии гражданского общества.

Как следует из опубликованных в пятницу результатов исследования, недопустимым причастность высших должностных лиц страны к офшорам назвали 85,2% опрошенных, в то же время 9,3% респондентов допускают наличие у чиновников офшорных счетов.

При этом 64,5% респондентов ответили утвердительно на вопрос, верят ли они материалам так называемого Досье Пандоры, включая информацию о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к созданию не менее 10 офшоров. Не доверяют обнародованным документам всего 17,4% опрошенных.

Опрос производился с 8 по 10 ноября по телефону среди 3 002 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Погрешность не превышает 2,4%.

Сам Зеленский, комментируя офшорный скандал, вызванный расследованием Pandora Papers, заявил, что ни он, ни его соратники не занимались отмыванием денег. Он также указал, что не увидел в сюжете "ничего нового".

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers. Консорциум выступил с утверждением о том, что Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским, и владеют элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.