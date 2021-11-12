Новый кадетский класс полиции МВД по Кабардино-Балкарии открылся в Нальчике

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Около 30 пятиклассников приняли в новый кадетский класс полиции МВД по Кабардино-Балкарии (КБР). В торжественной церемонии принял участие глава региона Казбек Коков, сообщили в пятницу в его пресс-службе.

"Глава КБР Казбек Коков принял участие в посвящении учеников 5 "К" класса средней общеобразовательной школы № 7 им. Н. Г. Калюжного в кадеты. Церемония состоялась в здании Министерства внутренних дел по КБР, 29 новоиспеченных кадетов произнесли клятву и получили удостоверения", - говорится в сообщении.

Первый кадетский класс полиции МВД по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) был открыт в школе № 7 имени Героя Советского Союза Н. Г.Калюжного города Нальчика в День сотрудников органов внутренних дел РФ в 2020 году. Глава республики в своем приветственном слове отметил что кадетское движение в России имеет двухсотлетнюю историю и сегодня позволяет воспитывать детей в духе патриотизма и достойного служения Родине. Коков поблагодарил всех, кто активно содействует этому процессу, и пожелал молодым кадетам с честью и достоинством носить это почетное звание.

Министр внутренних дел по КБР Василий Павлов выразил благодарность руководству республики за содействие в развитии кадетского движения и рассказал о методике обучения и воспитания кадетов в образовательном учреждении. "Для обучения и подготовки кадетов разработана и реализуется комплексная программа обучения, которой предусмотрено изучение истории создания и развития российской милиции и полиции, ее структурных подразделений и направлений служебной деятельности", - отметил он.

Открытие первого класса в 2020 году стал первым этапом реализации пилотного для региона проекта по созданию отрядов правоохранительной направленности под названием "Юный друг полиции" и кадетских классов. Основные задачи - патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование кадрового резерва для службы в органах внутренних дел и раннее профориентирование учащихся образовательных учреждений, обеспечение развивающей досуговой занятости несовершеннолетних во внеурочное время, а также пропаганда здорового образа жизни.

В образовательную программу включен широкий спектр направлений: углубленное изучение основ права, теоретические и практические занятия по различным направлениям деятельности правоохранительных органов, в том числе выезды и экскурсии в подразделения полиции и взаимодействующие ведомства. В работе с кадетами участвуют ветераны органов внутренних дел, бойцы специализированных подразделений, эксперты и специалисты с многолетним опытом работы, добавили в пресс-службе.