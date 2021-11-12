Власти Владимира заявили, что ковидный госпиталь начнут строить в ближайшие две недели

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. Власти определились с местом строительства быстровозводимого ковидного госпиталя во Владимире.Работы на площадке начнутся в ближайшие две недели. Об этом в пятницу в соцсетях сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Врио губернатора озвучил инициативу о строительства инфекционного госпиталя в регионе в первые дни после назначения на должность. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в область поддержал идею, заверив, что на реализацию проекта будут выделены федеральные средства. Для выбора площадки была создана рабочая группа, члены которой изучили опыт строительства подобных учреждений в других регионах.

"Определили место - это территория Областной клинической больницы во Владимире, и соответственно этот выбор мы возьмем за основу, и уже в ближайшие недели две приступим к подготовке площадки с последующим строительством там инфекционного госпиталя предположительно на 226 коек. Это удобное место - удобное врачам, пациентам, машинам скорой помощи. И надеюсь, что это сочетание наличия областной больницы и нового инфекционного госпиталя даст нам возможность более качественно организовывать работу", - отметил врио губернатора.

Ранее власти сообщали о напряженной ситуации с наличием свободных коек для лечения больных ковидом - сейчас для того, чтобы спасать пациентов, примерно на 30% сокращены объемы оказания плановой медицинской помощи. Строительство инфекционного госпиталя позволит создать в регионе необходимый резерв профильных коек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 66 694 случая заболевания, в том числе 326 - за последние сутки. Выздоровели 53 156 человек, отмечено 2 325 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 414 429 жителей, второй - 401 800. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,5%.