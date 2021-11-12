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На Кубани продлили действие системы QR-кодов и ограничения по мероприятиям до 21 ноября

За сутки в регионе выявили 350 новых случаев ковида

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края продлили действие в регионе системы QR-кодов и запрета на проведение массовых мероприятий до 21 ноября. Об этом в пятницу сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Ранее на всей территории края была введена система QR-кодов для посещения объектов общественного питания, а в городах-курортах QR-коды необходимо предъявлять и при посещении торгово-развлекательных комплексов. Также был введен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Данные меры действуют до 14 ноября.

"Ограничения, которые сегодня действуют на территории края, продлеваем до 21 ноября. Решение принято с учетом эпидобстановки", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на пятницу за сутки выявлены 350 человек, заразившихся коронавирусом. В последние две недели в регионе наблюдается ежесуточный рост числа случаев заражения, фиксируются максимумы по количеству заразившихся. Всего за время пандемии в регионе подтвердили 85 257 случаев ковида, 59 169 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 7 926 пациентов умерли, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 человек, на ЭКМО - шесть.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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